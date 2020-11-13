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Комітет Ради оголосив новий конкурс на посаду судді КСУ

Автор: Юлія Струк

Комітет з питань правової політики підтримав оголошення нового конкурсу на вакантну посаду судді Конституційного суду України. За це рішення проголосували 18 членів комітету.

Про це свідчить онлайн-засідання комітету.

Після цього рішення на сайті Верховної ради оприлюднять інформацію про початок конкурсу. Кандидатів на посаду судді будуть вносити депутатські фракції і групи.

Нагадаємо, Верховна рада України не змогла призначити суддю Конституційного суду. За призначення проголосували лише 100 нардепів при 226 мінімально необхідних.

Як писало РБК-Україна, представник президента в КСУ, народний депутат Федір Веніславський після провального голосування зазначив, що в ході першого конкурсу на дві вакантні посади судді КСУ жоден з кандидатів не зміг набрати достатньої кількості голосів. Новий конкурс повинен стартувати на цьому тижні.

Відзначимо, раніше з'явилася інформація, що чотири судді відмовилися брати участь в роботі Конституційного суду. Таким чином в КСУ тепер не зможуть зібрати кворум.

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