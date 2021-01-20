Команда Байдена: кого новий президент США хоче бачити на ключових посадах

Після інавгурації Джо Байден представить свою команду. Багато із заявлених кандидатів раніше працювали в Держдепартаменті і мають великий досвід у дипломатії. Що відомо про претендентів на ключові посади в адміністрації нового глави держави - детально на РБК-Україна.

Керівник Держдепартаменту

Головою Держдепартаменту США може стати Ентоні Блінкен. Кандидат на посаду державного секретаря раніше працював із Байденом, був його радником і довіреною особою.

Фото: Ентоні Блінкен (twitter.com/ABlinken)

З 2002-го по 2008-й Байден і Блінкен працювали в комітеті Сенату з міжнародних відносин. Коли Джо Байдена було обрано віце-президентом, Ентоні Блінкен став його радником із питань нацбезпеки. Також в адміністрації Барака Обами він працював заступником державного секретаря.

Заступники держсекретаря

Венді Шерман є номінанткою на посаду першого заступника голови Держдепартаменту. Вона працювала заступником держсекретаря з політичних питань в команді Обами, була керівником переговорів щодо ядерної угоди з Іраном. В адміністрації Клінтона Шерман працювала радником держсекретаря, координувала переговори з Північною Кореєю.

Байден офіційно висунув Вікторію Нуланд заступником держсекретаря з політичних питань. Вона має понад 30 років досвіду на дипломатичній службі, працювала в адміністрації 5 президентів США і 9 держсекретарів. У команді Барака Обами була помічником держсекретаря з питань Європи і Євразії. Вікторія Нуланд має найвище звання посла дипломатичної служби США. Часто приїжджала в Україну під час Революції Гідності.

Фото: Вікторія Нуланд (facebook.com/usdos.ukraine)

Експерт з питань ядерного озброєння Бонні Дженкінс може зайняти посаду заступника держсекретаря з контролю за озброєнням і міжнародної безпеки. За її плечима великий досвід роботи в Бюро Держдепу з міжнародної безпеки.

Заступником із питань демократії, прав людини, громадянської безпеки висувається Узра Зея - дипломат з 20-річним досвідом роботи в країнах Європи, Близького Сходу, Азії.

Брайан МакКеон - колишній заступник радника з питань нацбезпеки в адміністрації Барака Обами, виконавчий секретар апарату Ради нацбезпеки. Працював з Байденом в Сенаті впродовж 20 років. На даний момент МакКеон висувається заступником державного секретаря з питань управління та ресурсів.

Радником Держдепартаменту призначать експерта з питань зовнішньої політики Дерека Чолла. Він є виконавчим віце-президентом з політики безпеки і оборони в Німецькому фонді Маршалла в США.

Салман Ахмед обійме посаду директора з планування політики Державного департаменту. Ахмед раніше працював в ООН.

Сьюзі Джордж стане керівником апарату державного секретаря. У минулому Джордж була старшою помічницею держсекретаря США Мадлен Олбрайте

Прес-секретарем Держдепартаменту висувається Нед Прайс - колишній співробітник ЦРУ, в адміністрації Обами працював в Раді національної безпеки.

Призначення в сфері безпеки і оборони

Джейк Салліван - майбутній радник президента з питань національної безпеки. Раніше працював із Байденом, також керував відділом планування держсекретаря Хілларі Клінтон.

- майбутній радник президента з питань національної безпеки. Раніше працював із Байденом, також керував відділом планування держсекретаря Хілларі Клінтон. Ллойд Остін - кандидат на посаду міністра оборони. Генерал у відставці, служив в армії США протягом 40 років. Керував операцією по скороченню військового контингенту в Іраку.

- кандидат на посаду міністра оборони. Генерал у відставці, служив в армії США протягом 40 років. Керував операцією по скороченню військового контингенту в Іраку. Вільям Бернс - може стати новим главою ЦРУ. З 1982 року працював в Держдепартаменті на посадах заступника держсекретаря з політичних питань. Був послом США в Росії, Йордані.

- може стати новим главою ЦРУ. З 1982 року працював в Держдепартаменті на посадах заступника держсекретаря з політичних питань. Був послом США в Росії, Йордані. Авріл Хейнс - висувається на посаду директора Національної розвідки. Хейнс - перша жінка-заступниця голови ЦРУ (2013-2015), також була заступником радника президента з національної безпеки до 2017 року.

- висувається на посаду директора Національної розвідки. Хейнс - перша жінка-заступниця голови ЦРУ (2013-2015), також була заступником радника президента з національної безпеки до 2017 року. Джон Керрі - буде призначений спеціальним представником президента з питань клімату. Брав участь в підписанні кліматичної угоди в Парижі від США. Керрі був державним секретарем в адміністрації Барака Обами з 2013 року.

- буде призначений спеціальним представником президента з питань клімату. Брав участь в підписанні кліматичної угоди в Парижі від США. Керрі був державним секретарем в адміністрації Барака Обами з 2013 року. Лінда Томас-Грінфілд - стане представником США в ООН. Ветеран дипломатичної служби, працювала в Ліберії, Швейцарії, Пакистані, Кенії, Гамбії, Нігерії і Ямайці. В адміністрації Обами була помічником держсекретаря у справах Африки.

Фото: Лінда Томас-Грінфілд і Джон Керрі вже працювали разом в команді Обами (twitter.com/LindaT_G)

Варто відзначити, що більшість номінантів на посади в адміністрації президента повинен схвалити Сенат.

Байден озвучив перші кроки на посаді президента

У перший день роботи Джо Байден має намір розглянути ряд важливих питань. Зокрема, в планах президента підписання указу про повторне приєднання до Паризької кліматичної угоди. У 2017 році Дональд Трамп оголосив про вихід США з даної угоди.

Крім цього, Байден хоче скасувати заборону на поїздки в країни з переважно мусульманською більшістю.

У планах президента підписання указу про обов'язкове носіння масок на території федеральної власності і під час поїздок між штатами.

Передбачається затвердження указів про припинення виселень і виплат за студентськими позиками під час пандемії COVID-19.

Джо Байден також планує направити в Конгрес імміграційний план, що містить пропозиції про надання громадянства мільйонам іммігрантів без документів, які зараз знаходяться в США.

Першим законодавчим пріоритетом нового глави держави є прийняття пакету допомоги в боротьбі з коронавірусом на 1,9 трильйона доларів, який включає прямі виплати американцям.

Раніше повідомлялося, що Байден пообіцяв створити "найрізноманітніший" уряд в історії США, до складу якого увійдуть представники різних рас і гендерів.