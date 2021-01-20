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Клімат, безпека і COVID: ЄС пропонує Байдену укласти новий пакт

Новость на русском → Вашингтон, Середа 20 січня 2021 11:22
Клімат, безпека і COVID: ЄС пропонує Байдену укласти новий пакт Фото: Шарль Мішель (consilium europa eu)
Автор: РБК-Україна

Євросоюз пропонує обраному президенту США Джо Байдену укласти новий всеосяжний пакт. Ця угода буде стосуватися широкого спектру питань.

Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель, передає Reuters.

За його словами, сьогодні з'явилася можливість відновити трансатлантичні відносини між США і Європою, які сильно постраждали за останні чотири роки.

"За ці роки світ став більш складним, менш стабільним і менш передбачуваним ... В перший день його повноважень я звертаюся до нового президента США з урочистою пропозицією. Давайте створимо новий основоположний пакт для більш сильної Європи, для більш сильної Америки і для кращого світу", - заявив Мішель.

Він також уточнив, що пакт має закріпити такі пріоритети, як посилення співпраці, боротьба з COVID-19, боротьба зі зміною клімату, відновлення економіки за допомогою цифрової трансформації та об'єднання зусиль в галузі безпеки і миру.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося, що Європейський союз планує відтворити амбітний союз з США після приходу Байдена до влади.

Також повідомлялося, що ЄС планує провести два саміти з Байденом у 2021 році.

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