Климат, безопасность и COVID: ЕС предлагает Байдену заключить новый пакт

Евросоюз предлагает избранному президенту США Джо Байдену заключить новый всеобъемлющий пакт. Данное соглашение будет касаться широкого спектра вопросов.

Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, передает Reuters.

По его словам, сегодня появилась возможность восстановить трансатлантические отношения между США и Европой, которые сильно пострадали за последние четыре года.

"За эти годы мир стал более сложным, менее стабильным и менее предсказуемым … В первый день его полномочий я обращаюсь к новому президенту США с торжественным предложением. Давайте создадим новый основополагающий пакт для более сильной Европы, для более сильной Америки и для лучшего мира", - заявил Мишель.

Он также уточнил, что пакт должен закрепить такие приоритеты, как усиление сотрудничества, борьба с COVID-19, борьба с изменением климата, восстановление экономики с помощью цифровой трансформации и объединение усилий в области безопасности и мира.

Напомним, ранее уже сообщалось, что Европейский союз планирует воссоздать амбициозный союз с США после прихода Байдена к власти.

Также сообщалось, что ЕС планирует провести два саммита с Байденом в 2021 году.