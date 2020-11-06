Кличко переміг на виборах мера Києва, - офіційні результати

В Києві оголошено офіційні результати виборів мера міста. Діючий голова міськради Віталій Кличко переміг.

Результати оголосила на брифінгу Київська міська територіальна виборча комісія.

За Кличка проголосували 50,52% виборців, 365 161 людей.

У зв'язку з тим, що діючий мер набирає більше 50% голосів, другого туру виборів мера в Києві не буде.

За Ірину Верещук, кандидатку від "Слуги народу", проголосували 39 321 осіб.

За Олексія Кучеренка від "Батьківщини" проголосували 45 823 виборців.

За Олександра Попова від "ОПЗЖ" проголосували 68 757 людей.

За Сергія Притулу від "Голоса" 56 900 виборців.

Борислав Береза від "ЕкоПартії" отримав 7448 голосів.

Максим Гольдарб (самовисуванець) отримав 1659 голосів.

Діана Гранцева (самовисуванець) отримала 844 голосів.

Сергій Гусовський "За майбутнє" отримав 319 голосів.

За Андрія Іллєнка від "Свободи" проголосували 14 519 осіб.

Юрія Левченка від "Народовладдя" підтримали 6570 людей.

За Олександра Омельченка від "Єдинства" проголосували 21 542 осіб.

Андрія Пальчевського від "Перемоги Пальчевського" підтримали 38 360 людей.

За Віктора Петрука від "Громадського руху "Хвиля" проголосували 1844 людей.

Михайла Поживанова від "Радикальної партії" підтримали 1388 людей.

За Ігоря Смішка від "Сили і честі" проголосували 22 418 виборців.

Миколу Томенка від "Рідної України" підтримали 15 039 людей.

За Олену Філонову від "Разом сила" проголосували 456 осіб.

Єгора Фірсова від "Екологічної альтернативи" підтримали 2759 осіб.

За Сергія Шахова від "Нашого краю" проголосували 1608 людей.

Зазначимо, за результатами екзит-полів, чинний очільник міста Віталій Кличко отримав більше від усіх кандидатів голосів.

Як повідомлялось, результати виборів мера Києва оголосять до 6 листопада. Офіційні результати Київська міська територіальна виборча комісія повинна була оголосити не пізніше як на 12-й день після дня голосування.

Детальніше про те, які розклади будуть в Київській міськраді після місцевих виборів читайте в матеріалі РБК-Україна "Друзі по інтересам: хто буде керувати Києвом після виборів".

Також РБК-Україна писало, що головними переможцями на цих виборах стали місцеві партії і партії мерів.