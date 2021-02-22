Київську обхідну дорогу почнуть будувати в цьому році, - Зеленський

В цьому році почнуть будувати київську обхідну дорогу. Її протяжність буде становити 150 кілометрів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ході форуму "Україна 30".
У серпні минулого року "Укравтодор" презентував проект будівництва нової обхідної дороги Києва.
"Київська обхідна дорога. Ми плануємо розпочати її реалізацію вже цьогоріч", - заявив він.
Раніше повідомлялось, що ця дорога з’єднає основні міжнародні траси, які зараз проходять через місто. Загальна вартість обхідної становить 85 млрд грн, повідомляли раніше в "Укравтодорі".
Нагадаємо, в Україні дозволили реконструювати дороги без отримання дозволу на будівельні роботи. Верховна рада схвалила відповідний законопроект №2680 у другому читанні.
На початку лютого 2020 року Кабінет міністрів на засіданні скасував обов'язкове одержання дозволу від Державної архітектурно-будівельної інспекції про початок робіт з капітального будівництва автодоріг загального користування.