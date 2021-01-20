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Під Києвом побудують "модельну в'язницю": що це означає

Новость на русском → Київ, Середа 20 січня 2021 09:50
Під Києвом побудують "модельну в'язницю": що це означає Фото: Денис Малюська (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Під Києвом і Львовом будуть побудовані нові слідчі ізолятори - "модельні в'язниці". У Міністерстві юстиції України почали підготовку проєктної документації.

Про це повідомив в ефірі телеканалу "Дом" міністр юстиції України Денис Малюська.

За його словами, там будуть тестувати все, що придумано в світі, і все, що придумає відомство. Зокрема, хочуть акцентувати увагу на нормалізації життя людини.

"Зараз у в'язниці він навпаки відвикає від нормального життя, за нього готують їжу, йому подають, його дисциплінують, він сидить або в камері, або на годину виходить на вулицю "потинятись" двориком - це не адаптація людини до нормального життя, це навпаки його деградація", - пояснив міністр.

У в'язницях змінять і систему охорони по периметру. Зокрема, буде впроваджена динамічна охорона - співробітники пенітенціарної системи стежитимуть за безпекою зсередини.

Як в Європі, де повсякденним заняттям є гра ув'язнених і охоронців у футбол.

"Ми повністю змінюємо все, що пов'язано з системою виконання кримінальних покарань. Там вже багато людей звільнені. Ми, як і планували, як і декларували на початку цього процесу, що не звільняємо людей просто так, ми звільняємо з тим, щоб зробити більш ефективними, підняти зарплати тим, хто залишиться", - зазначив він.

Нагадаємо, міністр юстиції Денис Малюська говорив про плани залишити в Україні лише 2 в'язниці. Водночас у кожному великому місті мають з'явитися слідчі ізолятори.

Крім того, Мін'юст планував виставити на продаж виправну колонію у Львівській області.

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