Под Киевом построят "модельную тюрьму": что это означает
Под Киевом и Львовом будут построены новые следственные изоляторы - "модельные тюрьмы". В Министерстве юстиции Украины начали подготовку проектной документации.
Об этом сообщил в эфире телеканала "Дом" министр юстиции Украины Денис Малюська.
По его словам, там будут тестировать все, что придумано в мире, и все, что придумает ведомство. В частности, хотят акцентировать внимание на нормализации жизни человека.
"Сейчас в тюрьме он (человек, - ред.) наоборот отвыкает от нормальной жизни, за него готовят еду, ему подают, его дисциплинируют, он сидит или в камере, или на час выходит на улицу "потыняться" двориком - это не адаптация человека к нормальной жизни, это наоборот его деградация", - пояснил министр.
В тюрьмах изменят и систему охраны по периметру. В частности, будет внедрена динамическая охрана - сотрудники пенитенциарной системы будут следить за безопасностью изнутри.
Как в Европе, где повседневным занятием является игра заключенных и охранников в футбол.
"Мы полностью меняем все, что связано с системой исполнения уголовных наказаний. Там уже многие освобождены. Мы, как и планировали, как и декларировали в начале этого процесса, не освобождаем людей просто так, мы освобождаем с тем, чтобы сделать более эффективными, поднять зарплаты тем, кто останется ", - отметил он.
Напомним, министр юстиции Денис Малюська говорил о планах оставить в Украине только 2 тюрьмы. В то же время в каждом крупном городе должны появиться следственные изоляторы.
Кроме того, Минюст планировал выставить на продажу исправительную колонию во Львовской области.