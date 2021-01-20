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Под Киевом построят "модельную тюрьму": что это означает

Новина українською → Киев, Среда 20 января 2021 09:50
Под Киевом построят "модельную тюрьму": что это означает Фото: Денис Малюська (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Под Киевом и Львовом будут построены новые следственные изоляторы - "модельные тюрьмы". В Министерстве юстиции Украины начали подготовку проектной документации.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Дом" министр юстиции Украины Денис Малюська.

По его словам, там будут тестировать все, что придумано в мире, и все, что придумает ведомство. В частности, хотят акцентировать внимание на нормализации жизни человека.

"Сейчас в тюрьме он (человек, - ред.) наоборот отвыкает от нормальной жизни, за него готовят еду, ему подают, его дисциплинируют, он сидит или в камере, или на час выходит на улицу "потыняться" двориком - это не адаптация человека к нормальной жизни, это наоборот его деградация", - пояснил министр.

В тюрьмах изменят и систему охраны по периметру. В частности, будет внедрена динамическая охрана - сотрудники пенитенциарной системы будут следить за безопасностью изнутри.

Как в Европе, где повседневным занятием является игра заключенных и охранников в футбол.

"Мы полностью меняем все, что связано с системой исполнения уголовных наказаний. Там уже многие освобождены. Мы, как и планировали, как и декларировали в начале этого процесса, не освобождаем людей просто так, мы освобождаем с тем, чтобы сделать более эффективными, поднять зарплаты тем, кто останется ", - отметил он.

Напомним, министр юстиции Денис Малюська говорил о планах оставить в Украине только 2 тюрьмы. В то же время в каждом крупном городе должны появиться следственные изоляторы.

Кроме того, Минюст планировал выставить на продажу исправительную колонию во Львовской области.

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