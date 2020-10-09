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У Києві пройдуть переговори Зеленського і Дуди

Автор: Анастасия Рокитна

Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда проведуть зустріч у Києві. Зустріч відбудеться 12 жовтня.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

В ОП анонсували підписання низки двосторонніх документів. Президенти також відвідають Одесу та візьмуть участь у роботі українсько-польського економічного форуму.

Нагадаємо, 11 вересня Володимир Зеленський і Анджей Дуда провели телефонну розмову. Український президент заявив, що другий візит Дуди в Україну є ще одним підтвердженням дружніх та теплих відносин між Україною та Польщею.

Під час тієї розмови Зеленський підняв питання історичної пам'яті - внесення могили воїнів УПА на горі Монастир в польський реєстр військових поховань.

Раніше повідомлялося, що восени планується зустріч "Люблінського трикутника" за участю міністрів закордонних справ України, Литви та Польщі.

Раніше повідомлялося, що Україна запросила Польщу для участі в платформі з деокупації Кримського півострова.

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