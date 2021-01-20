Перша жінка віце-президент США. Камала Харріс вступила на посаду

На другій за впливовістю посаді в США вона стане також першим представником не білого населення Америки

Сьогодні, 20 січня, Камала Харріс офіційно вступила на посаду віце-президента Сполучених Штатів. Вона прийняла присягу.

Про це оголосили на трансляції телеканалу "Суспільне".

Харріс стала першою жінкою на посаді віце-президента США.

"Я доброчесно буду виконувати обов'язки тієї посади, яку я посідаю. Хай допоможе мені Бог", - сказала Харріс.

Хто така Камала Харіс

Камалі Гарріс народилася в каліфорнійському Окленді в інтернаціональній родині вчених-іммігрантів. У 2016 році виграла праймеріз Демократичної партії штату і в тому ж році була обрана в Сенат США. Входила до складу юридичного комітету Сенату, комітетів з розвідки, по бюджету і по внутрішньої безпеки та справ уряду.

Американський сенатор та юрист Камала Гарріс увійшла в історію вже в той момент, коли Джо Байден влітку 2020 року номінував її на роль віцепрезидента. Перед тим, як прийняти присягу в якості другої особи в Білому домі, вона подала заяву про відставку з посади сенатора.

Таким чином, на другій за значимістю посаді в США вона стала не тільки першою жінкою, але й першим представником не білого населення Америки. Камала Харріс отримає повноваження президента у разі, якщо Байден - найстарший президент США в історії країни - з якоїсь причини не зможе їх виконувати.

"56-річна Харріс уособлює майбутнє країни, яка стає все більш расово різноманітною, нехай навіть виборці віддали пальму першості 78-річному білому чоловікові (Джо Байдену, - ред.)", - написав The New York Times про неї після перемоги Байдена на виборах.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден представив свою команду радників у науковій сфері, заявивши, що його адміністрація буде керуватися "наукою та істиною". Байден вперше в історії Білого дому підвищив посаду наукового радника до рівня члена Кабінету міністрів.