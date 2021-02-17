Які повноваження ОАСК пропонує урізати Зеленський: деталі законопроекту

Документом пропонується такі справи передати в підсудність Верховному Суду України як суду першої інстанції.

Верховний Суд, у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з п'яти суддів, згідно з законопроектом, має розглядати адміністративні справи щодо законності (крім конституційності) постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.

А от адміністративні справи щодо законності та відповідності правовим актам вищої юридичної сили нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Національного банку України, інших суб'єктів владних повноважень, повноваження яких поширюються на всю територію України, має розглядати Верховний Суд у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з трьох суддів.

Судом апеляційної інстанції у таких справах є Велика Палата Верховного Суду.

Також цим законопроектом уточнюється значення терміну "нормативно-правовий акт" для цілей Кодексу адміністративного судочинства України.

Як наголошується в документі, цілями та завданнями даного законопроекту є запровадження належного високого рівня суддівського розгляду адміністративних справ щодо оскарження актів Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Національного банку України та інших суб'єктів владних повноважень, повноваження яких поширюються на всю територію України.