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Які культурні об'єкти планують відреставрувати в Україні: список

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні планують за три роки відреставрувати близько 150 об'єктів історичної та культурної спадщини. Міністр культури України Олександр Ткаченко назвав кілька таких об'єктів.

Про це він заявив в ході всеукраїнського форуму "Україна 30".

Мова йде про відреставрування, зокрема, об'єктів, які знаходяться в аварійному стані. Наприклад, фортецю в Хотині.

Ткаченко представив список об'єктів, які планують відреставрувати:

  • Національну філармонію в Києві,
  • Чернівецький національний університет,
  • Національний історико-культурний заповідник "Качанівка",
  • Підгорецький замок у Львівській області,
  • Миколаївську астрономічну обсерваторію,
  • Національний літературний меморіальний музей імені Сковороди в Харківській області,
  • Замок Родзивіллів у Волинській області,
  • Чортківський замок у Тернопільській області,
  • Дніпропетровський коледж культури та мистецтв.

Нагадаємо, Володимир Зеленський анонсував, що в країні відреставрують близько 150 об'єктів культурної спадщини. Це планують зробити в найближчі три роки.

Раніше він заявляв, що кожному регіону необхідно відкрити свій туристичний потенціал.

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