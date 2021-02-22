Які культурні об'єкти планують відреставрувати в Україні: список

В Україні планують за три роки відреставрувати близько 150 об'єктів історичної та культурної спадщини. Міністр культури України Олександр Ткаченко назвав кілька таких об'єктів.

Про це він заявив в ході всеукраїнського форуму "Україна 30" .

Мова йде про відреставрування, зокрема, об'єктів, які знаходяться в аварійному стані. Наприклад, фортецю в Хотині.

Нагадаємо, Володимир Зеленський анонсував, що в країні відреставрують близько 150 об'єктів культурної спадщини. Це планують зробити в найближчі три роки.

Раніше він заявляв, що кожному регіону необхідно відкрити свій туристичний потенціал.