Які культурні об'єкти планують відреставрувати в Україні: список
Фото: Олександр Ткаченко (РБК-Україна)
В Україні планують за три роки відреставрувати близько 150 об'єктів історичної та культурної спадщини. Міністр культури України Олександр Ткаченко назвав кілька таких об'єктів.
Мова йде про відреставрування, зокрема, об'єктів, які знаходяться в аварійному стані. Наприклад, фортецю в Хотині.
Ткаченко представив список об'єктів, які планують відреставрувати:
- Національну філармонію в Києві,
- Чернівецький національний університет,
- Національний історико-культурний заповідник "Качанівка",
- Підгорецький замок у Львівській області,
- Миколаївську астрономічну обсерваторію,
- Національний літературний меморіальний музей імені Сковороди в Харківській області,
- Замок Родзивіллів у Волинській області,
- Чортківський замок у Тернопільській області,
- Дніпропетровський коледж культури та мистецтв.
Нагадаємо, Володимир Зеленський анонсував, що в країні відреставрують близько 150 об'єктів культурної спадщини. Це планують зробити в найближчі три роки.
Раніше він заявляв, що кожному регіону необхідно відкрити свій туристичний потенціал.