Какие культурные объекты планируют отреставрировать в Украине: список
Фото: Александр Ткаченко (РБК-Украина)
В Украине планируют за три года отреставрировать около 150 объектов исторического и культурного наследия. Министр культуры Украины Александр Ткаченко назвал несколько таких объектов.
Об этом он заявил в ходе всеукраинского форума "Украина 30".
Речь идет об отреставрировании, в частности, объектов, находящихся в аварийном состоянии. Например, крепость в Хотине.
Ткаченко представил список объектов, которые планируют отреставрировать:
- Национальную филармонию в Киеве,
- Черновицкий национальный университет,
- Национальный историко-культурный заповедник "Качановка",
- Подгорецкий замок во Львовской области,
- Николаевскую астрономическую обсерваторию,
- Национальный литературный мемориальный музей имени Сковороды в Харьковской области,
- Замок Радзивиллов в Волынской области,
- Чертковский замок в Тернопольской области,
- Днепропетровский колледж культуры и искусств.
Напомним, Владимир Зеленский анонсировал, что в стране отреставрируют около 150 объектов культурного наследия. Это планируют сделать в ближайшие три года.
Ранее он заявлял, что каждому региону необходимо открыть свой туристический потенциал.