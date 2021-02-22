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Какие культурные объекты планируют отреставрировать в Украине: список

Новина українською → Киев, Понедельник 22 февраля 2021 11:58
Какие культурные объекты планируют отреставрировать в Украине: список Фото: Александр Ткаченко (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине планируют за три года отреставрировать около 150 объектов исторического и культурного наследия. Министр культуры Украины Александр Ткаченко назвал несколько таких объектов.

Об этом он заявил в ходе всеукраинского форума "Украина 30".

Речь идет об отреставрировании, в частности, объектов, находящихся в аварийном состоянии. Например, крепость в Хотине.

Ткаченко представил список объектов, которые планируют отреставрировать:

  • Национальную филармонию в Киеве,
  • Черновицкий национальный университет,
  • Национальный историко-культурный заповедник "Качановка",
  • Подгорецкий замок во Львовской области,
  • Николаевскую астрономическую обсерваторию,
  • Национальный литературный мемориальный музей имени Сковороды в Харьковской области,
  • Замок Радзивиллов в Волынской области,
  • Чертковский замок в Тернопольской области,
  • Днепропетровский колледж культуры и искусств.

Напомним, Владимир Зеленский анонсировал, что в стране отреставрируют около 150 объектов культурного наследия. Это планируют сделать в ближайшие три года.

Ранее он заявлял, что каждому региону необходимо открыть свой туристический потенциал.

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