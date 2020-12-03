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Спустити на воду: як у Кабміні пропонують розвантажити дороги

Новость на русском → Україна, Четвер 03 грудня 2020 12:43
Спустити на воду: як у Кабміні пропонують розвантажити дороги Фото: Владислав Криклій (facebook.сom)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада сьогодні прийняла законопроект "Про внутрішній водний транспорт" у другому читанні. У Кабінеті міністрів вважають, що він дозволить розвантажити і зберегти дороги, а також створити нові робочі місця.

Про це глава Міністерства інфраструктури Владислав Криклій написав у своєму Telegram-каналі.

"Тепер ми зможемо відродити найбільш дешевий та екологічний спосіб доставки вантажів - річкові перевезення та створити ефективну річкову логістику", - зазначив міністр.

За його словами, документ дозволить збільшити вантажопотік до 30 млн тонн на рік, що матиме для держави економічний ефект до 13-16 млрд гривень щороку.

Ухвалення закону покращить конкуренцію на ринку, збільшить інвестиції завдяки рівним умовам і прозорим правилам, дозволить створити нові робочі місця для людей.

"Перехід частини вантажу з автошляхів на річку допоможе значно розвантажити дороги і зменшити витрати на їх ремонт. Для прикладу, 1 млн тонн вантажів, перевезених річкою і перенаправлених з наземного транспорту, зменшує витрати на ремонт доріг на 1 млрд грн протягом 4 років", - вказано у повідомленні.

Після ухвалення закону потужності Дніпра зможуть використовувати не на 10%, як зараз, а на повну.

"Створити Держфонд розвитку внутрішніх водних шляхів для забезпечення належного технічного стану судноплавних шлюзів на Дніпрі, понад 75% з яких зараз зношені; забезпечити розвиток пасажирських річкових перевезень, у тому числі міжнародних", - пояснює Криклій.

Цей закон також дозволить:

  • стимулювати суднобудування та відновлення українських підприємств;
  • лібералізувати ринок, допустивши судна під іноземним прапором, та стимулювати міжнародну торгівлю;
  • провести дерегуляцію галузі шляхом запровадження безкоштовного проходження шлюзів та часткового звільнення суден внутрішнього плавання від зборів у морських портах;
  • спростити адміністративні процедури при реєстрації суден та видачі кваліфікаційних документів.

Нагадаємо, Рада схвалила закон "Про внутрішній водний транспорт" у другому читанні, його підтримали 276 нардепів.

Як писало РБК-Україна, на початку 2019-го Володимир Омелян, який очолював тоді Міністерство інфраструктури, підкреслював, що для розвитку вантажопотоку на Дніпрі Рада повинна прийняти закон про внутрішній водний транспорт.

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