У Кабміні назвали умову введення повного локдауну в Україні

У разі нереалізації карантину вихідного дня уряду доведеться ввести сильніші обмеження. Кабмін тоді може ввести повний локдаун в країні.

Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі телеканалу "Дом".

Він розповів про компенсації для бізнесу через карантин. Уряд звернувся до Торгово-промислової палати для того, щоб випадок був визнаний форсмажорним, і люди, які здають в оренду приміщення або беруть, могли скористатися цим правом для компенсації.

"Люди повинні бути офіційно оформлені, за них повинні отримувати компенсацію їхні роботодавці, які їм виплачують гроші", - розповів міністр.

Також Кабмін внесе зміни до програми доступного кредитування "5-7-9": підприємці зможуть переоформити кредит або отримати безвідсоткові "канікули".

"Якщо не буде в повному обсязі реалізований карантин вихідного дня, на жаль, ми рано чи пізно прийдемо до повного локдауну. А всі оцінки говорять, що це буде дуже плачебно для економіки", - сказав він.

Нагадаємо, з 14 листопада в Україні вводять карантин вихідного дня.

Також уряд скасував карантинне зонування, тепер в країні діє загальнонаціональний карантин.