В Кабміні назвали умову для проведення електронних виборів

Міністр цифровий трансформації Михайло Федоров вважає, що проблема електронних виборів - не технологічна, а ментальна. Для їх проведення потрібна довіра людей цифровій державі.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, від влади залежить рівень довіри до цифрових технологій. Якщо швидко запускатимуть державні електронні послуги, а люди будуть впевнені в безпеці, то й у суспільства з'явиться потреба в цьому.

"Я вважаю, що проблема електронних виборів - не технологічна, а ментальна. Це проблема довіри і ставлення. Якщо ми не зробимо так, щоб люди довіряли цифровій державі, тоді не вийде провести електронні вибори", - розповів він.

Нагадаємо, закон про референдум, який минулого тижня прийняла Рада, включає два способу голосування. Українці можуть проголосувати безпосередньо на дільницях, заповнивши паперові бюлетені, і електронне голосування.

При цьому перший заступник голови парламентського комітету з питань державної влади Роман Лозинський вважає, що норми в законі з приводу електронного голосування прописані так, що їх можна трактувати дуже широко.

Він уточнив, що документ дає Центрвиборчкому повноваження вирішувати, як буде проводитися електронний референдум в обхід парламенту, що також йде в розріз з Конституцією.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що система електронного декларування в Україні буде працювати. Таку заяву він зробив після рішення КСУ про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.