В Кабмине назвали условие для проведения электронных выборов

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает, что проблема электронных выборов - не технологическая, а ментальная. Для их проведения нужно доверие людей цифровому государству.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, от власти зависит уровень доверия к цифровым технологиям. Если быстро запускать государственные электронные услуги, а люди будут уверены в безопасности, то и у общества появится потребность в этом.

"Я считаю, что проблема электронных выборов - не технологическая, а ментальная. Это проблема доверия и отношения. Если мы не сделаем так, чтобы люди доверяли цифровому государству, тогда не получится провести электронные выборы", - рассказал он.

Напомним, закон о референдуме, который на прошлой неделе приняла Рада, включает два способа голосования. Украинцы могут проголосовать непосредственно на участках, заполнив бумажные бюллетени, и провести электронное голосование.

При этом первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам государственной власти Роман Лозинский считает, что нормы в законе по поводу электронного голосования прописаны так, что их можно трактовать очень широко.

Он уточнил, что документ дает полномочия Центризбиркому решать, как будет проводиться электронный референдум в обход парламенту, что также идет в разрез с Конституцией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что система электронного декларирования в Украине будет работать. Такое заявление он сделал после решения КСУ об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование.