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У Кабміні допустили розміщення військ США в Україні для забезпечення безпеки

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Вашингтон, Вівторок 10 серпня 2021 15:55
У Кабміні допустили розміщення військ США в Україні для забезпечення безпеки Фото: Олексій Резніков, віце-прем'єр з питань реінтеграції (t.me OP_UA)
Автор: Дмитро Левицький

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков допустив розміщення в Україні американських військ. Таким чином він хоче забезпечити безпеку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства реінтеграції.

За словами Резнікова, українське законодавство дозволяє розмістити на території країни американські підрозділи.

"Важливим є розширення безпековий пакет для України. У першу чергу - за рахунок розгортання сил протиповітряної безпеки (ПВО - ред.), навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє", - сказав він.

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Кабінет Міністрів України Сполучені Штати Америки Україна ПВО Олексій Резніков
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