У Кабміні допустили розміщення військ США в Україні для забезпечення безпеки
Фото: Олексій Резніков, віце-прем'єр з питань реінтеграції (t.me OP_UA)
Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков допустив розміщення в Україні американських військ. Таким чином він хоче забезпечити безпеку України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства реінтеграції.
За словами Резнікова, українське законодавство дозволяє розмістити на території країни американські підрозділи.
"Важливим є розширення безпековий пакет для України. У першу чергу - за рахунок розгортання сил протиповітряної безпеки (ПВО - ред.), навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє", - сказав він.