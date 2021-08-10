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В Кабмине допустили размещение войск США в Украине для обеспечения безопасности

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Вашингтон, Вторник 10 августа 2021 15:55
В Кабмине допустили размещение войск США в Украине для обеспечения безопасности Фото: Алексей Резников, вице-премьер по вопросам реинтеграции (t.me OP_UA)
Автор: Дмитрий Левицкий

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников допустил размещение в Украине американских войск. Таким образом он хочет обеспечить безопасность Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции.

По словам Резникова, украинское законодательство позволяет разместить на территории страны американские подразделения.

"Важным является расширение пакета безопасности для Украины. В первую очередь - за счет развертывания сил противовоздушной безопасности (ПВО - ред.), даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет", - сказал он.

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Кабинет Министров Украины Соединенные Штаты Америки Украина ПВО Алексей Резников
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