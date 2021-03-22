Кабмін створить фонд компенсацій за наслідки вакцинації від COVID
Кабінет міністрів України найближчим часом створить фонд, який буде виплачувати компенсації в разі ускладнень при вакцинації від COVID. Це передбачено прийнятим минулого тижня законом.
Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками традиційної селекторної наради під головуванням Володимира Зеленського.
За його словами, він має намір якомога швидше підписати прийнятий парламентом 19 березня закон, згідно з яким держава бере на себе відповідальність за наслідки щеплення проти коронавірусу.
"Після цього постановою Кабінету міністрів буде створено спеціальний компенсаційний фонд", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулого тижня Верховна рада прийняла закон, яким звільнила виробників вакцин від можливих наслідків щеплень. Це є однією з умов поставок препаратів до України. Таким чином, компенсації на себе бере держава.
Сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив міністру охорони здоров'я України Максиму Степанову внести зміни до плану вакцинації населення, щоб українці з листа очікування на порталі "Дія" могли швидше отримати щеплення.