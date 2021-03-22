Кабмін створить фонд компенсацій за наслідки вакцинації від COVID

Кабінет міністрів України найближчим часом створить фонд, який буде виплачувати компенсації в разі ускладнень при вакцинації від COVID . Це передбачено прийнятим минулого тижня законом.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками традиційної селекторної наради під головуванням Володимира Зеленського.

За його словами, він має намір якомога швидше підписати прийнятий парламентом 19 березня закон, згідно з яким держава бере на себе відповідальність за наслідки щеплення проти коронавірусу.

"Після цього постановою Кабінету міністрів буде створено спеціальний компенсаційний фонд", - йдеться в повідомленні.