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Кабмін створить фонд компенсацій за наслідки вакцинації від COVID

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 березня 2021 14:32
Кабмін створить фонд компенсацій за наслідки вакцинації від COVID Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України найближчим часом створить фонд, який буде виплачувати компенсації в разі ускладнень при вакцинації від COVID. Це передбачено прийнятим минулого тижня законом.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками традиційної селекторної наради під головуванням Володимира Зеленського.

За його словами, він має намір якомога швидше підписати прийнятий парламентом 19 березня закон, згідно з яким держава бере на себе відповідальність за наслідки щеплення проти коронавірусу.

"Після цього постановою Кабінету міністрів буде створено спеціальний компенсаційний фонд", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня Верховна рада прийняла закон, яким звільнила виробників вакцин від можливих наслідків щеплень. Це є однією з умов поставок препаратів до України. Таким чином, компенсації на себе бере держава.

Сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив міністру охорони здоров'я України Максиму Степанову внести зміни до плану вакцинації населення, щоб українці з листа очікування на порталі "Дія" могли швидше отримати щеплення.

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