Кабмін вніс у Раду закон про примусове оселення росіян: що пропонують

Кабінет міністрів пропонує Верховній раді дозволити примусове оселення у визначених місцях громадян Росії, які перебувають на території нашої країни. Але якщо це є абсолютно необхідним для забезпечення національної безпеки.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Кабмін зареєстрував у Верховній раді відповідний законопроект №4327.

Цей закон визначає повноваження та завдання державних органів щодо поводження з військовополоненими та інтернованими особами в особливий період відповідно до вимог Женевських конвенцій та додаткових протоколів до них.

"Під інтернованими особами слід розуміти осіб, яких піддано інтернуванню (примусовому оселенню у визначених місцях громадян держави, яка загрожує нападом чи здійснює агресію проти України, що перебувають на території України, якщо це є абсолютно необхідним для забезпечення національної безпеки України)", - вказано у тексті документу.

Цей проект покладає завдання із забезпечення збору, супроводження, охорони та утримання військовополонених на Генеральний штаб Збройних сил України.

Аналогічні повноваження щодо інтернованих осіб при цьому покладається на центральні органи виконавчої влади, окремі правоохоронні органи, місцеві державні адміністрації.

Служба безпеки України зобов'язана під час особливого періоду виявляти на території України громадян держави-агресора, які становлять загрозу національній безпеці нашої держави, і повідомляти про них Генштабу ЗСУ. Останній повинен прийняти рішення про інтернування таких осіб з урахуванням реальних і потенційних військових загроз нацбезпеці.

Оскаржити рішення інтернована особа може в порядку, передбаченому законодавством. Рішення про скасування інтернування приймають негайно після закінчення бойових дій і прийняття указу президента про скасування воєнного стану або ж при відсутності причин, які послужили підставою для інтернування.

Згідно з документом, акціонерне товариство "Укрзалізниця" в особливий період перевозить залізничним транспортом військовополонених і інтернованих осіб.

Крім того, іноземці та особи без громадянства, які були інтерновані, не несуть адмінвідповідальністі за порушення встановленого терміну перебування у нашій країні на час їх інтернування.

Нагадаємо, в серпні 2014 року Кабмін уже вносив до парламенту схожий законопроект.

Як писало РБК-Україна, в 2015 році Рада прийняла за основу і в цілому законопроект №1535, яким передала Кабміну право визначати порядок поводження з військовополоненими в особливий період.