Кабмін пропонує примусово призначати судово-психіатричну експертизу

Кабінет міністрів пропонує призначати судово-психіатричну експертизу без згоди особи в адміністративних справах. Відповідний законопроект №4326 зареєстрований у Верховній раді.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

У законі прописана чітка процедура призначення судово-психіатричної експертизи на підставі достатніх даних.

У разі наявності достатніх даних про те, що особа, яка притягується до адмінвідповідальності, могла перебувати у стані неосудності, орган (посадова особа), у провадженні якого перебуває справа про адмінправопорушення, призначає судово-психіатричну експертизу за згодою або клопотанням такого порушника або його законного представника.

Якщо особа не надає згоду, протокол про адмінправопорушення разом з матеріалами справи для подальшого розгляду та прийняття рішення невідкладно, але не пізніше 24 годин, надсилають до суду.

"У разі необхідності за наявності достатніх підстав суд (суддя) може призначити судово-психіатричну експертизу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності без її згоди", - вказано у пояснювальній записці.

У законі визначається, які саме дані є достатніми для такого рішення суду.

Разом з тим передбачається обов’язкова участь захисника під час вирішення питання щодо необхідності проведення судово-психіатричної експертизи.

У законі пропонується дозволити проведення експертизи за місцезнаходженням об’єкта.

Нагадаємо, Кабмін пропонує визначити порядок примусового годування засуджених. Відповідний законопроект №4323 уряд вніс до ВР.

Як писало РБ-Україна, влітку Кабінет міністрів заявив про виділення 2,3 мільярда гривень критично недофінансованим медичним установам. Йдеться про протитуберкульозні заклади, інфекційні і реабілітаційні лікарні та психіатрію.