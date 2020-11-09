Кабмин предлагает принудительно назначать судебно-психиатрическую экспертизу

Кабинет министров предлагает назначать судебно-психиатрическую экспертизу без согласия лица в административных делах. Соответствующий законопроект №4326 зарегистрирован в Верховной раде.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

В законе прописана четкая процедура назначения судебно-психиатрической экспертизы на основании достаточных данных.

При наличии достаточных данных о том, что лицо, привлекаемое к админответственности, могло находиться в состоянии невменяемости, орган (должностное лицо), в производстве которого находится дело об административном правонарушении, назначает судебно-психиатрическую экспертизу с согласия или по ходатайству такого нарушителя или его законного представителя.

Если лицо не дает согласие, протокол об административном правонарушении вместе с материалами дела для дальнейшего рассмотрения и принятия решения безотлагательно, но не позднее 24 часов, направляют в суд.

"В случае необходимости при наличии достаточных оснований суд (судья) может назначить судебно-психиатрическую экспертизу лицу, привлекаемому к административной ответственности без его согласия", - указано в пояснительной записке.

В законе определяется, какие именно данные являются достаточными для такого решения суда.

Вместе с тем предусмотрено обязательное участие защитника при решении вопроса о необходимости проведения судебно-психиатрической экспертизы.

В законе предлагается разрешить проведение экспертизы по местонахождению объекта.

Напомним, Кабмин предлагает определить порядок принудительного кормления осужденных. Соответствующий законопроект №4323 правительство внесло в ВР.

Как писало РБ-Украина, летом Кабинет министров заявил о выделении 2,3 миллиарда гривен критически недофинансированным медицинским учреждениям. Речь идет о противотуберкулезных учреждениях, инфекционных и реабилитационных больницах и психиатрии.