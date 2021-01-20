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Кабмін пропонує оцінювати вплив іноземних інвестицій на нацбезпеку

Новость на русском → Україна, Середа 20 січня 2021 13:41
Кабмін пропонує оцінювати вплив іноземних інвестицій на нацбезпеку Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні можуть запровадити систему оцінки впливу іноземних інвестицій на національну безпеку. Кабінет міністрів схвалив відповідний законопроект.

Таке рішення уряд ухвалив під час сьогоднішнього засідання.

Документ направлять на розгляд Верховної ради.

Наразі в Україні така система відсутня.

Закон пропонує врегулювати питання здійснення іноземних інвестицій у підприємства, що мають стратегічне значення для національної безпеки. Документ визначає порядок проведення такої оцінки.

Проект визначає види діяльності, що мають стратегічне значення для нацбезпеки України; суб'єкт господарювання, що має стратегічне значення для нацбезпеки.

Також прописані принципи здійснення іноземних інвестицій у такі суб'єкти господарювання.

Закон пропонує створити Міжвідомчу комісію з питань оцінки впливу іноземних інвестицій.

Нагадаємо, за даними Національного банку України, прямі іноземні інвестиції в Україну за січень-вересень 2020 року скоротилися на 343 млн доларів. При цьому в третьому кварталі відтік капіталу склав 49 млн доларів.

Як писало РБК-Україна, у кінці червня Нацбанк оприлюднив дані про прямі іноземні інвестиції у першому кварталі 2020 року, зафіксувавши чистий відтік на суму 1,6 млрд доларів.

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