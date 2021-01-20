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Кабмин предлагает оценивать влияние иностранных инвестиций на нацбезопасность

Новина українською → Украина, Среда 20 января 2021 13:41
Кабмин предлагает оценивать влияние иностранных инвестиций на нацбезопасность Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине могут ввести систему оценки влияния иностранных инвестиций на национальную безопасность. Кабинет министров одобрил соответствующий законопроект.

Такое решение правительство приняло во время сегодняшнего заседания.

Документ направят на рассмотрение Верховной рады.

Сейчас в Украине такая система отсутствует.

Закон предлагает урегулировать вопросы осуществления иностранных инвестиций в предприятия, имеющие стратегическое значение для национальной безопасности. Документ определяет порядок проведения такой оценки.

Проект определяет виды деятельности, имеющие стратегическое значение для национальной безопасности Украины; субъект хозяйствования, который имеет стратегическое значение для национальной безопасности.

Также прописаны принципы осуществления иностранных инвестиций в такие субъекты хозяйствования.

Закон предлагает создать Межведомственную комиссию по вопросам оценки влияния иностранных инвестиций.

Напомним, по данным Национального банка Украины, прямые иностранные инвестиции в Украину за январь-сентябрь 2020 года сократились на 343 млн долларов. При этом в третьем квартале отток капитала составил 49 млн долларов.

Как писало РБК-Украина, в конце июня Нацбанк обнародовал данные о прямых иностранных инвестициях в первом квартале 2020 года, зафиксировав чистый отток в размере 1,6 млрд долларов.

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