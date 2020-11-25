Кабмін підготував закон проти "двійників" на виборах

Кабінет міністрів України підготував законопроект про внесення змін до Виборчого кодексу. Вони спрямовані на боротьбу з практикою висунення так званих "двійників" на виборах.
Відповідний законопроект схвалили на засіданні уряду.
Зокрема, Кабінет міністрів пропонує інформувати виборців, якщо кандидат протягом 6 місяців до виборів змінив ПІБ, ім'я, прізвище або по батькові. Дана інформація буде відображена в бюлетені для голосування.
Крім того, інформацію про "двійника" оприлюднюватиме Центральна виборча комісія та територіальні виборчкомі. В уряді зазначають, що необхідність таких нововведень обумовлена тим, що недобросовісні кандидати намагаються ввести виборців в оману.
Фото: текст законопроекту
Нагадаємо, перед місцевими виборами поліція відкрила 11 кримінальних справ проти кандидатів-двійників.
Зазначимо, на виборах 25 жовтня кандидатами на посаду мера Одеси зареєстрували кілька Філімонових, Зеленських і Саакашвілі.