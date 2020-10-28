Кабмін підтримав закон про посилення підтримки літніх людей: що пропонується

Кабінет міністрів підготував законопроект про зміни до деяких законів для посилення підтримки літніх людей. У ході засідання уряду його затвердили та направлять на розгляд Верховної ради.
Про це повідомили глава уряду Денис Шмигаль та народний депутат Олексій Гончаренко у своїх Telegram-каналах.
Згідно з документом, до переліку пільг для осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, додали:
Проект передбачає, що особи передпенсійного та похилого віку у разі збереження працездатності можуть звернутися до Державної служби зайнятості та матимуть право на надання соціальних послуг з пошуку роботи.
"Затвердили для направлення до парламенту законопроект щодо пенсійного забезпечення та соціальний захист громадян похилого віку... Орієнтовна вартість цієї програми буде понад 500 мільйонів гривень", - поінформував Шмигаль.
Нагадаємо, наприкінці вересня щомісячна компенсаційна виплата пенсіонерам старше 80 років у розмірі 500 гривень продовжена на 2021 рік та в подальшому. Доплата була запроваджена з 1 квітня 2020 року.
Як писало РБК-Україна, у проекті державного бюджету на 2021 рік передбачені витрати на доплати пенсіонерам старше 75 років. На ці цілі планується витратити 2,4 млрд гривень.