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Кабмін підтримав закон про посилення підтримки літніх людей: що пропонується

Новость на русском → Україна, Середа 28 жовтня 2020 15:30
Кабмін підтримав закон про посилення підтримки літніх людей: що пропонується Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів підготував законопроект про зміни до деяких законів для посилення підтримки літніх людей. У ході засідання уряду його затвердили та направлять на розгляд Верховної ради.

Про це повідомили глава уряду Денис Шмигаль та народний депутат Олексій Гончаренко у своїх Telegram-каналах.

Згідно з документом, до переліку пільг для осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, додали:

  • першочергове безоплатне забезпечення готовими лікарськими засобами, що відпускаються за рецептом лікаря,
  • доставку за його висновком готових ліків додому,
  • звільнення від оплати житлово-комунальних (в будинках, що не мають постачання теплової енергії або індивідуальної системи опалення) у межах норм, встановлених законодавством,
  • звільнення від сплати за користування домашнім телефоном (абонплата) згідно з нормами законодавства.

Проект передбачає, що особи передпенсійного та похилого віку у разі збереження працездатності можуть звернутися до Державної служби зайнятості та матимуть право на надання соціальних послуг з пошуку роботи.

"Затвердили для направлення до парламенту законопроект щодо пенсійного забезпечення та соціальний захист громадян похилого віку... Орієнтовна вартість цієї програми буде понад 500 мільйонів гривень", - поінформував Шмигаль.

Нагадаємо, наприкінці вересня щомісячна компенсаційна виплата пенсіонерам старше 80 років у розмірі 500 гривень продовжена на 2021 рік та в подальшому. Доплата була запроваджена з 1 квітня 2020 року.

Як писало РБК-Україна, у проекті державного бюджету на 2021 рік передбачені витрати на доплати пенсіонерам старше 75 років. На ці цілі планується витратити 2,4 млрд гривень.

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