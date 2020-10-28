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Кабмин поддержал закон об усилении поддержки пожилых людей: что предлагается

Новина українською → Украина, Среда 28 октября 2020 15:30
Кабмин поддержал закон об усилении поддержки пожилых людей: что предлагается Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Кабинет министров подготовил законопроект об изменениях в некоторые законы для усиления поддержки пожилых людей. В ходе заседания правительства его утвердили и направят на рассмотрение Верховной рады.

Об этом сообщили глава правительства Денис Шмыгаль и народный депутат Алексей Гончаренко в своих Telegram-каналах.

Согласно документу, в перечень льгот для лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной, добавили:

  • первоочередное бесплатное обеспечение готовыми лекарственными средствами, отпускаемыми по рецепту врача,
  • доставку по его заключению готовых лекарств на дом,
  • освобождение от оплаты жилищно-коммунальных (в домах, не имеющих поставки тепловой энергии или индивидуальной системы отопления) в пределах норм, установленных законодательством,
  • освобождение от уплаты за пользование домашним телефоном (абонплата) согласно нормам законодательства.

Проект предусматривает, что лица предпенсионного и пожилого возраста при сохранении работоспособности могут обратиться в Государственную службу занятости и имеют право на предоставление социальных услуг по поиску работы.

"Утвердили для направления в парламент законопроект о пенсионном обеспечении и социальной защите граждан пожилого возраста... Ориентировочная стоимость этой программы будет более 500 млн гривен", - сообщил Шмыгаль.

Напомним, в конце сентября ежемесячная компенсационная выплата пенсионерам старше 80 лет в размере 500 гривен продлена на 2021 год и в дальнейшем. Доплата была введена с 1 апреля 2020 года.

Как писало РБК-Украина, в проекте государственного бюджета на 2021 год предусмотрены расходы на доплаты пенсионерам старше 75 лет. На эти цели планируется потратить 2,4 млрд гривен.

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