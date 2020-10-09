Кабмін змінить критерії для "червоної зони" карантину, - джерело

Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України приймуть рішення, що стосуються критеріїв по зонах карантину. Змінять критерії для "червоної зони".

Про це повідомляє джерело РБК-Україна в уряді.

Крім того, будуть обмеження, які стосуються масових заходів. Це буде стосуватися всіх зон карантину.

Також сьогодні джерело видання повідомляло, що після селекторного засідання з головами ОДА, яке ініціював прем'єр Денис Шмигаль, буде урядове засідання.

Після цього може провести засідання Державна і регіональна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Саме вона прийме рішення про оновлення зон карантину.

"Червона зона" встановлюватись за спільним рішенням Державної та регіональної комісій ТЕБ та НС в разі: завантаженості більше 75% ліжок в закладах охорони здоров'я регіону протягом 5 днів поспіль; перевищення середнього по країні рівня захворюваності COVID-19 на 100 тис. населення за 14 днів більше ніж в 5 разів.

"Помаранчевий" рівень небезпеки встановлюється в разі: завантаженості від 50% до 75% ліжок в закладах охорони здоров'я протягом п'яти днів поспіль; проведення в регіоні тестування методом ПЛР і імуноферментного аналізу протягом п'яти днів поспіль в кількості меншій, ніж 24 на 100 тис. населення щодня.

Раніше РБК-Україна писало, що Київ може опинитися в "помаранчевій" зоні карантину. Зараз столиця знаходиться в "жовтій" зоні. Ситуація може погіршитися у зв'язку з великою кількістю госпіталізованих хворих коронавірусом.

Нагадаємо, Світовий банк очікує повторного введення певних заходів стримування у відповідь на "другу хвилю" коронавірусу в Україні.