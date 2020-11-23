Кабмін хоче змінити міграційне законодавство: що пропонується

Кабінет міністрів хоче змінити міграційне законодавство. Відповідний законопроект №4412 уряд зареєстрував у Верховній раді 20 листопада.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Проект пропонує удосконалити норми законодавства України стосовно перебування іноземців та осіб без громадянства (апатридів) на території України, зокрема, підвищити рівень відповідальності як іноземців, так і їх приймаючої сторони, спростити процедури продовження строку перебування іноземців в Україні, обміну посвідки на тимчасове проживання в Україні тощо.

Суть закону

У закон "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянств" цим проектом передбачається внести уточнення. А саме визначити, що приймаюча сторона - зареєстровані в установленому законом порядку українські підприємства, установи та організації, представництва (філії) іноземних підприємств, установ, організацій, представництва міжнародних організацій, а також фізособи, що запросили в Україну чи приймають в Україні іноземців та апатридів.

Згідно з проектом, приймаюча сторона зобов’язана вжити заходів до своєчасного подання ними заяв для оформлення документів на право проживання (перебування) в Україні, повідомити про припинення підстав для такого перебування, а також виконати взяті на себе зобов’язання зі сплати витрат цих осіб, пов’язаних з їх перебуванням на території України та виїздом з України.

У документі прописано, що особи, стосовно яких прийнято рішення про припинення громадянства України або яким скасовано рішення про його оформлення, зобов’язані виїхати за межі нашої держави протягом одного місяця з дня прийняття такого рішення.

"Іноземці та особи без громадянства, які протягом одного місяця з дня прийняття рішення про припинення громадянства України звернулися із заявою про надання дозволу на імміграцію, вважаються такими, що постійно проживають в Україні", - передбачає проект закону.

Визначено, що іноземцю або апатриду, які тимчасово перебувають на території України, можуть продовжити строк перебування на період існування обґрунтованих підстав. У законі вказаний перелік документів, необхідних для продовження строку перебування.

У продовженні строку перебування відмовляється у разі:

відсутності достатнього фінансового забезпечення для покриття витрат, пов’язаних із перебуванням іноземця або апатрида;

коли є обґрунтовані підстави вважати, що такі особи мають інші, ніж заявлені у заяві, підстави та мету перебування в Україні;

коли іноземець або особа без громадянства не подали підтвердження підстав для подальшого перебування;

коли дані, отримані з відповідних автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів держорганів, не підтверджують подану іноземцем або апатридом інформацію;

подання іноземцем та особою без громадянства завідомо неправдивих відомостей, підроблених чи недійсних документів.

Також відмовити у подовженні строку можуть у випадку невиконання іноземцем та особою без громадянства рішення суду чи органів держвлади, уповноважених накладати адміністративні стягнення. Або ж у випадку, якщо вони мають інші майнові зобов’язання перед державою, фізичними або юридичними особами, або щодо них діє невиконане рішення уповноваженого державного органу про примусове повернення, примусове видворення або заборону в’їзду.

У законі вказано, що необхідність забезпечення національної безпеки або охорони громадського порядку; а також охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України є підставами для відмови у подовженні перебування.

"За продовження строку перебування справляється адміністративний збір у розмірі 0,1 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року", - зазначається у документі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує ВР дозволити примусове оселення у визначених місцях громадян Росії, які перебувають на території нашої країни. Але лише у разі воєнного стану, якщо це необхідно для забезпечення національної безпеки.

Як писало РБК-Україна, наприкінці серпня Державне агентство розвитку туризму спільно з Міністерством культури розробляли проект постанови про пом'якшення правил в'їзду для іноземців.