Кабмин хочет изменить миграционное законодательство: что предлагается

Кабинет министров хочет изменить миграционное законодательство. Соответствующий законопроект №4412 правительство зарегистрировало в Верховной раде 20 ноября.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Проект предлагает усовершенствовать нормы законодательства Украины по поводу пребывания иностранцев и лиц без гражданства (апатридов) на территории Украины, в частности, повысить уровень ответственности как иностранцев, так и их принимающей стороны, упростить процедуры продления срока пребывания иностранцев в Украине, обмена вида на жительство в Украине и тому подобное.

Суть закона

В закон "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданств" этим проектом предусматривается внести уточнения. А именно определить, что принимающая сторона - зарегистрированные в установленном законом порядке украинские предприятия, учреждения и организации, представительства (филиала) иностранных предприятий, учреждений, организаций, представительства международных организаций, а также физлица, которые пригласили в Украину или принимают в Украине иностранцев и апатридов.

Согласно проекту, принимающая сторона обязана принять меры по своевременному представлению ими заявлений для оформления документов на право проживания (пребывания) в Украине, сообщить о прекращении оснований для такого пребывания, а также выполнить взятые на себя обязательства по уплате расходов этих лиц, связанных с их пребыванием на территории Украины и выездом из Украины.

В документе прописано, что лица, в отношении которых принято решение о прекращении гражданства Украины или которым отменено решение о его оформлении, обязаны выехать за пределы нашего государства в течение одного месяца со дня принятия такого решения.

"Иностранцы и лица без гражданства, которые в течение одного месяца со дня принятия решения о прекращении гражданства Украины обратились с заявлением о предоставлении разрешения на иммиграцию, считаются постоянно проживающими в Украине", - предусматривает проект закона.

Определено, что иностранцу или апатриду, которые временно находятся на территории Украины, могут продлить срок пребывания на период существования обоснованных оснований. В законе указан перечень документов, необходимых для продления срока пребывания.

В продлении срока пребывания отказывают в случае:

отсутствия достаточного финансового обеспечения для покрытия расходов, связанных с пребыванием иностранца или апатрида;

когда есть обоснованные основания полагать, что такие лица имеют другие, нежели заявленные в заявлении, основания и цели пребывания в Украине;

когда иностранец или лицо без гражданства не предоставили подтверждение оснований для дальнейшего пребывания;

когда данные, полученные из соответствующих автоматизированных информационных и справочных систем, реестров госорганов, не подтверждают представленную иностранцем или апатридом информацию;

предоставление иностранцем и лицом без гражданства заведомо ложных сведений, поддельных или недействительных документов.

Также отказать в продлении срока могут в случае невыполнения иностранцем и лицом без гражданства решения суда или органов госвласти, уполномоченных налагать административные взыскания. Или же в случае, если они имеют другие имущественные обязательства перед государством, физическими или юридическими лицами, или по ним действует невыполненное решение уполномоченного государственного органа о принудительном возвращении, принудительном выдворении или запрете въезда.

В законе указано, что необходимость обеспечения национальной безопасности или охраны общественного порядка; а также охраны здоровья, защиты прав и законных интересов граждан Украины является основанием для отказа в продлении пребывания.

"За продление срока пребывания справляется административный сбор в размере 0,1 прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года", - отмечается в документе.

Напомним, Кабинет министров предлагает ВР разрешить принудительное водворение в определенные места граждан России, находящихся на территории нашей страны. Но только в случае военного положения, если это необходимо для обеспечения национальной безопасности.

Как писало РБК-Украина, в конце августа Государственное агентство развития туризма совместно с Министерством культуры разрабатывали проект постановления о смягчении правил въезда для иностранцев.