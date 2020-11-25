ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Израильскую армию уведомили о возможном ударе США по Ирану, - Axios

Новина українською → Тель-Авив, Среда 25 ноября 2020 16:17
Израильскую армию уведомили о возможном ударе США по Ирану, - Axios Фото: армия Израиля (facebook.com/tzahalonline)
Автор: РБК-Украина

Армия обороны Израиля получила правительственное указание подготовиться к возможному военному удару США по Ирану. Предполагается, что американская сторона может решиться на удар еще до того, как президент Дональд Трамп покинет свой пост.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.

Также издание отмечает, что правительство Израиля выпустило соответствующее распоряжение не из-за реальной угрозы на основании каких-либо разведывательных данных. Речь идет о том, что чиновники ожидают "очень чувствительный период" до инаугурации Джо Байдена 20 января.

Меры, которые предпримет ЦАХАЛ, связаны с возможным ответным ударом Ирана по Израилю напрямую или через силы, которые находятся в Сирии, Секторе Газа и Ливане.

Напомним, ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что Трамп консультировался по поводу возможной атаки на ядерный объект в Иране. Якобы советники отговорили его от этого.

По данным издания, Трамп допустил такой вариант после того, как узнал о росте запасов обогащенного урана в этой стране. NYT отмечает, что президента США вроде бы убедили отказаться от удара по Ирана и он рассматривает варианты с санкциями.

В частности, такие санкции должны ограничить будущего президента США Джо Байдена в возращении к ядерной сделке с Ираном.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Соединенные Штаты Америки Израиль Иран
NEWS
Зеленский отреагировал на гибель военного на Донбассе
РБК-Украинаинформационное агентство Зеленский отреагировал на гибель военного на Донбассе
DAILY
Вечная реформа: как команда Зеленского меняет судебную систему
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Вечная реформа: как команда Зеленского меняет судебную систему