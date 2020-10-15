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Ізраїль відновлює міжнародне авіасполучення

Автор: Анастасия Рокитна

Уряд Ізраїлю прийняв рішення про відновлення міжнародного авіасполучення. Аеропорт Бен-Гуріон почне роботу опівночі з 15 на 16 жовтня.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Завтра відновлять польоти з Ізраїлю 30 зарубіжних авіакомпаній. У неділю, 18 жовтня, очікують 24 рейси ізраїльських авіакомпаній "Ель-Аль" і Israir.

На наступному тижні відновить польоти авіакомпанія "Аркія".

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Ізраїльтяни, що вилітають в "зелені" країни, не повинні будуть знаходитися в режимі самоізоляції після повернення в Ізраїль, не зобов’язані будуть здавати аналіз на коронавірус, якщо протягом 14-днів перед поверненням вони не відвідували "червоні країни".

Нагадаємо, ізраїльський кабінет по боротьбі з епідемією коронавірусу прийняв рішення продовжити до 18 жовтня термін дії режиму карантину.

Також в Ізраїлі представили план виходу з жорсткого локдауну.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху попереджав, що загальнонаціональний "локдаун" може тривати довше запланованого.

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