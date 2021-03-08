Ізраїль дозволив в'їзд іноземцям. Умови і правила
З 8 марта Ізраїль дозволив в'їзд окремим категоріям іноземців. На сьогодні мова про туристичні поїздки не йде.
Про це повідомляє місцеве видання vesty.co.il.
Повідомляється, що прибуття іноземців до Ізраїлю пов'язане з особливою процедурою і вимагатиме попереднього схвалення. Даний режим встановлений до 27 березня, після чого може коригуватися.
Для в'їзду до країни потрібно заповнити спеціальну онлайн-анкету, яку повинні розглянути комісії при МВС або МЗС Ізраїлю. Не дозволяється посадка в літак без дозволу від цих відомств.
В'їзд дозволяється на підставі негативного ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до в'їзду в Ізраїль. Після прибуття треба робити ще один тест. Також потрібна діюча медична страховка з покриттям на COVID.
В зв'язку з майбутніми виборами (23 березня) протягом двох тижнів пріоритет на прибуття до Ізраїля віддано громадянам країни. Іноземцям дозволяється в'їзд на цьому етапі при виняткових обставинах:
- подружжя ізраїльтян, які не мають громадянства, і власники посвідки на проживання;
- пацієнти;
- для участі в похоронах родича першого ступеня споріднення;
- допомога родичу першого ступеня споріднення, який знаходиться в тяжкому становищі;
- участь в судовому процесі;
- гуманітарний випадок;
- прибуття делегацій, міжнародних місій;
- нові репатріанти, чиє повернення не може бути відкладена.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ізраїлі допускають можливість четвертого локдауна.
До цього в країні почався третій етап пом'якшення COVID-карантину.