ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ізраїль дозволив в'їзд іноземцям. Умови і правила

Новость на русском → Тель-Авів, Понеділок 08 березня 2021 09:52
Ізраїль дозволив в'їзд іноземцям. Умови і правила Фото: аеропорт імені Бен-Гуріона (wikimedia.org Gerd Eichmann)
Автор: РБК-Україна

З 8 марта Ізраїль дозволив в'їзд окремим категоріям іноземців. На сьогодні мова про туристичні поїздки не йде.

Про це повідомляє місцеве видання vesty.co.il.

Повідомляється, що прибуття іноземців до Ізраїлю пов'язане з особливою процедурою і вимагатиме попереднього схвалення. Даний режим встановлений до 27 березня, після чого може коригуватися.

Для в'їзду до країни потрібно заповнити спеціальну онлайн-анкету, яку повинні розглянути комісії при МВС або МЗС Ізраїлю. Не дозволяється посадка в літак без дозволу від цих відомств.

В'їзд дозволяється на підставі негативного ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до в'їзду в Ізраїль. Після прибуття треба робити ще один тест. Також потрібна діюча медична страховка з покриттям на COVID.

В зв'язку з майбутніми виборами (23 березня) протягом двох тижнів пріоритет на прибуття до Ізраїля віддано громадянам країни. Іноземцям дозволяється в'їзд на цьому етапі при виняткових обставинах:

  • подружжя ізраїльтян, які не мають громадянства, і власники посвідки на проживання;
  • пацієнти;
  • для участі в похоронах родича першого ступеня споріднення;
  • допомога родичу першого ступеня споріднення, який знаходиться в тяжкому становищі;
  • участь в судовому процесі;
  • гуманітарний випадок;
  • прибуття делегацій, міжнародних місій;
  • нові репатріанти, чиє повернення не може бути відкладена.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ізраїлі допускають можливість четвертого локдауна.

До цього в країні почався третій етап пом'якшення COVID-карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Ізраїль кордон иностранец
NEWS
В Україні ще майже 5 600 випадків COVID. Понад 2 000 осіб госпіталізували
В Україні ще майже 5 600 випадків COVID. Понад 2 000 осіб госпіталізували
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"