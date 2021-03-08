Израиль разрешил въезд иностранцам. Условия и правила
С 8 марта Израиль разрешил въезд отдельным категориям иностранцев. На сегодня речь о туристических поездках не идет.
Об этом сообщает местное издание vesty.co.il.
Сообщается, что прибытие иностранцев в Израиль сопряжено с особой процедурой и потребует предварительного одобрения. Данный режим установлен до 27 марта, после чего может корректироваться.
Для въезда в страну нужно заполнить специальную онлайн-анкету, которую должны рассмотреть комиссии при МВД или МИД Израиля. Не разрешается посадка в самолет без разрешения от этих ведомств.
Въезд разрешается на основании отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до въезда в Израиль. По прибытии потребуется еще один тест. Также нужна действующая медицинская страховка с покрытием на COVID.
В связи с предстоящими выборами (23 марта) в течение двух недель приоритет на прибытие в Израиль будет отдан гражданам страны. Иностранцам разрешается въезд на этом этапе при исключительных обстоятельствах:
- супруги израильтян, которые не имеют гражданства, и обладатели вида на жительство;
- пациенты;
- для участия в похоронах родственника первой степени родства;
- помощь родственнику первой степени родства, который находится в бедственном положении;
- участие в судебном процессе;
- гуманитарный случай;
- прибытие делегаций, международных миссий;
- новые репатрианты, чье возвращение не может быть отложена.
Напомним, ранее сообщалось, что в Израиле допускают возможность четвертого локдауна.
До этого в стране начался третий этап смягчения COVID-карантина.