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Израиль разрешил въезд иностранцам. Условия и правила

Новина українською → Тель-Авив, Понедельник 08 марта 2021 09:52
Израиль разрешил въезд иностранцам. Условия и правила Фото: аэропорт имени Бен-Гуриона (wikimedia.org Gerd Eichmann)
Автор: РБК-Украина

С 8 марта Израиль разрешил въезд отдельным категориям иностранцев. На сегодня речь о туристических поездках не идет.

Об этом сообщает местное издание vesty.co.il.

Сообщается, что прибытие иностранцев в Израиль сопряжено с особой процедурой и потребует предварительного одобрения. Данный режим установлен до 27 марта, после чего может корректироваться.

Для въезда в страну нужно заполнить специальную онлайн-анкету, которую должны рассмотреть комиссии при МВД или МИД Израиля. Не разрешается посадка в самолет без разрешения от этих ведомств.

Въезд разрешается на основании отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до въезда в Израиль. По прибытии потребуется еще один тест. Также нужна действующая медицинская страховка с покрытием на COVID.

В связи с предстоящими выборами (23 марта) в течение двух недель приоритет на прибытие в Израиль будет отдан гражданам страны. Иностранцам разрешается въезд на этом этапе при исключительных обстоятельствах:

  • супруги израильтян, которые не имеют гражданства, и обладатели вида на жительство;
  • пациенты;
  • для участия в похоронах родственника первой степени родства;
  • помощь родственнику первой степени родства, который находится в бедственном положении;
  • участие в судебном процессе;
  • гуманитарный случай;
  • прибытие делегаций, международных миссий;
  • новые репатрианты, чье возвращение не может быть отложена.

Напомним, ранее сообщалось, что в Израиле допускают возможность четвертого локдауна.

До этого в стране начался третий этап смягчения COVID-карантина.

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