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Ізраїль домовився налагодити відносини з ще однією арабською країною

Автор: РБК-Україна

Ізраїль і Марокко домовилися встановити дипломатичні відносини. Це четверта арабська країна, яка останнім часом пішла на зближення з Ізраїлем.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Повідомляється, що це стало частиною тристоронніх угод, в рамках яких США також визнають суверенітет Марокко над Західною Сахарою.

За словами високопоставленого американського чиновника, президент США Дональд Трамп уже скріпив угоду телефонною розмовою з королем Марокко Мохаммедом VI. Відповідно до документа, офіційний Рабат встановить повні дипломатичні відносини і відновить контакти з Ізраїлем, відкриє для нього своє небо і забезпечить прямі рейси.

У заяві Білого дому після розмови між Трампом і королем Марокко йдеться, що Трамп підтвердив підтримку пропозиції Марокко про автономію як єдину основу для вирішення спору про статус Західної Сахари.

Нагадаємо, раніше Ізраїль і Бахрейн встановили дипломатичні відносини.

Крім того, стало відомо про нормалізацію відносин з Суданом. До цього відповідні угоди були підписані з ОАЕ.

Відзначимо, історично відносини Ізраїлю з Марокко були теплішими, ніж з низкою інших арабських країн, з якими Ізраїль періодично воював. Зокрема, в 1970-х король Марокко здійснював посередництво.

У 1994 році Марокко та Ізраїль встановили дипломатичні відносини. Але у 2000 році вони були розірвані у зв'язку з початком Другої палестинської інтифади - війни палестинських арабів проти Ізраїлю на території Західного берега річки Йордан і Сектора Газа.

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