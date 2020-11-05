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Позови від Трампа і лідерство Байдена: як відбувається підрахунок голосів на виборах у США

Новость на русском → США, Четвер 05 листопада 2020 11:55
Позови від Трампа і лідерство Байдена: як відбувається підрахунок голосів на виборах у США Фото: Джо Байден і Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У США триває підрахунок голосів на виборах президента в шести штатах. Більш високі шанси на перемогу має кандидат від демократів Джо Байден.

Про це повідомляє CNN.

Підрахунок голосів ще триває в Алясці, Аризоні, Джорджії, Неваді, Північній Кароліні і Пенсільванії. Зараз Джо Байден має 253 голоси вибірників, тоді як у Дональда Трампа - 213. Для перемоги у виборах кандидатам необхідно набрати 270 голосів вибірників.

Штаб Трампа вже подав серію судових позовів у ключових штатах. Зокрема, позови на результати виборів у Верховний суд подані в Джорджії, Мічигані, Пенсільванії і Неваді. При цьому позов в Пенсільванії може мати істотний вплив на вибори в разі схвалення. Тут штаб Трампа оскаржує терміни голосування кількох тисяч виборців, результати яких надійшли поштою вже після завершення виборів. Пенсільванія має 20 голосів вибірників.

За даними CNN, станом на 11:50 ситуація у вирішальних штатах така:

  • Пенсільванія (20 голосів вибірників, підраховано 89%): Трамп - 50,7%, Байден - 48,1%;
  • Північна Кароліна (15 голосів вибірників, підраховано 95%): Трамп - 50,1%, Байден - 48,6%;
  • Джорджія (16 голосів вибірників, підраховано 95%): Трамп - 49,6%, Байден - 49,1%;
  • Арізона (11 голосів вибірників, підраховано 86%): Байден - 50,5%, Трамп - 48,1%;
  • Невада (6 голосів вибірників, підраховано 86%): Байден - 49,3%, Трамп - 48,7%;
  • Аляска (3 голоси вибірників, підраховано 47%): Трамп - 62,9%, Байден - 33%.

Позови від Трампа і лідерство Байдена: як відбувається підрахунок голосів на виборах у США

Раніше РБК-Україна писало, що Bloomberg описав чотири сценарії нічиї між Трампом і Байденом.

Також повідомлялося, що Байден запустив сайт, спрямований на підготовку до передачі йому влади.

Детальніше про перебіг голосування та про те, коли можуть оголосити нового президента, читайте в матеріалі РБК-Україна "Капітан Америки. Хто виграє на виборах президента США".

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