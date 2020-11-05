Иски от Трампа и лидерство Байдена: как проходит подсчет голосов на выборах в США

В США продолжается подсчет голосов на выборах президента в шести штатах. Более высокие шансы на победу пока имеет кандидат от демократов Джо Байден.

Об этом сообщает CNN.

Подсчет голосов еще продолжается в Аляске, Аризоне, Джорджии, Неваде, Северной Каролине и Пенсильвании. Сейчас Джо Байден имеет 253 голоса выборщиков, тогда как у Дональда Трампа - 213. Для победы в выборах кандидатам необходимо набрать 270 голосов выборщиков.

Штаб Трампа уже подал серию судебных исков в ключевых штатах. В частности, иски на результаты выборов в Верховный суд поданы в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Неваде. При этом иск в Пенсильвании может иметь существенное влияние на выборы в случае одобрения. Здесь штаб Трампа оспаривает сроки голосования нескольких тысяч избирателей, результаты которых поступили по почте уже после завершения выборов. Пенсильвания имеет 20 голосов выборщиков.

По данным CNN, по состоянию на 11:50 ситуация в решающих штатах такая:

Пенсильвания (20 голосов выборщиков, подсчитано 89%): Трамп - 50,7%, Байден - 48,1%;

Северная Каролина (15 голосов выборщиков, подсчитано 95%): Трамп - 50,1%, Байден - 48,6%;

Джорджия (16 голосов выборщиков, подсчитано 95%): Трамп - 49,6%, Байден - 49,1%;

Аризона (11 голосов выборщиков, подсчитано 86%): Байден - 50,5%, Трамп - 48,1%;

Невада (6 голосов выборщиков, подсчитано 86%): Байден - 49,3%, Трамп - 48,7%;

Аляска (3 голоса выборщиков, подсчитано 47%): Трамп - 62,9%, Байден - 33%.

Ранее РБК-Украина писало, что Bloomberg описал четыре сценария ничьи между Трампом и Байденом.

Также сообщалось, что Байден запустил сайт, направленный на подготовку к передаче ему власти.

Подробнее о ходе голосования и о том, когда могут объявить нового президента, читайте в материале РБК-Украина "Капитан Америки. Кто выигрывает на выборах президента США".