Іноземців зобов'язали здавати відбитки пальців для отримання української візи

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться у дію через 6 місяців після набрання чинності.

Таким чином для іноземців та осіб без громадянства зробили обов'язковою подачу біометричних даних під час оформлення віз. Відмова ж подати свої біометричні дані стає підставою для відмови в наданні візи.

Цей законопроект розробило Міністерство закордонних справ.

Нагадаємо, на початку березня Верховна рада схвалила цей законопроект за основу і в цілому.

А у вересні 2020 року комітет ВР з прав людини рекомендував Раді прийняти цей закон.

Так, Кабінет міністрів схвалив даний проект закону на своєму засіданні на початку червня минулого року.

Варто відзначити, що раніше в 2019 році комітет з питань національної безпеки й оборони рекомендував ВР прийняти законопроект №9402 і дозволити в'їзд іноземців в Україну тільки за біометричними паспортами.