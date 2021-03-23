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Іноземців зобов'язали здавати відбитки пальців для отримання української візи

Новость на русском → Україна, Вівторок 23 березня 2021 18:35
Іноземців зобов'язали здавати відбитки пальців для отримання української візи Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Україна зобов'язала іноземних громадян подавати біометричні дані при оформленні віз. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний законопроект №3630.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Цей законопроект розробило Міністерство закордонних справ.

Таким чином для іноземців та осіб без громадянства зробили обов'язковою подачу біометричних даних під час оформлення віз. Відмова ж подати свої біометричні дані стає підставою для відмови в наданні візи.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться у дію через 6 місяців після набрання чинності.

Нагадаємо, на початку березня Верховна рада схвалила цей законопроект за основу і в цілому.

А у вересні 2020 року комітет ВР з прав людини рекомендував Раді прийняти цей закон.

Так, Кабінет міністрів схвалив даний проект закону на своєму засіданні на початку червня минулого року.

Варто відзначити, що раніше в 2019 році комітет з питань національної безпеки й оборони рекомендував ВР прийняти законопроект №9402 і дозволити в'їзд іноземців в Україну тільки за біометричними паспортами.

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