Мають важливі орієнтири: Зеленський про висновки Венеціанської комісії щодо КСУ

Президент Володимир Зеленський оцінив висновки Венеціанської комісії з рішенням Конституційного суду і ситуації з судом. Він вважає, що документи комісії допоможуть у реформуванні суду та змінах в антикорупційне законодавство.

Про це повідомляє Офіс президента.

У п'ятницю Зеленський взяв участь в онлайн-конференції Венеціанської комісії, в ході якої подякував їй за швидкі висновки по ситуації.

"Два документи, які комісія сьогодні формально схвалила, дають важливі орієнтири для вирішення ключових для мене завдань: яким чином уникнути заподіяння Конституційним Судом незворотної шкоди антикорупційної реформи і як реформувати сам Конституційний Суд системно, щоб нинішня ситуація більше не повторилася", - сказав Зеленський.

Також президент наголосив, що юристи Офісу президента і Верховної ради вже вивчають висновки комісії та можливості їх імплементації. До процесу повинна приєднатися комісія з питань правової політики при президенті, яка повинна врахувати висновки при підготовці наступних кроків щодо реформування судової системи.

Нагадаємо, в середу і четвер Венеціанська комісія опублікувала два документи, в яких були розписані висновки і рекомендації для української влади щодо ситуації з антикорупційним законодавством та рішеннями Конституційного суду за ним, а також щодо реформи КСУ.

Ще в середу Володимир Зеленський попросив Верховну раду поки що не розглядати його ініціативу щодо перезапуску Конституційного суду. Глава держави просив дочекатися висновків Венеціанської комісії.