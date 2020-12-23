Ігор Терехов - новий глава Харкова. Що про нього відомо

З 17 грудня 2020 міську раду Харкова очолює Ігор Терехов. Колишній заступник Геннадія Кернеса і секретар міськради виконуватиме обов'язки мера до перевиборів. Що відомо про Ігоря Терехова, біографія чиновника - на РБК-Україна.

Освіта

Ігорю Олександровичу Терехову 53 роки. Корінний харків'янин, народився 14 січня 1967 року.

Першу вищу освіту здобув в 1990 році в Харківському інженерно-будівельному інституті, став інженером-фахівцем в сфері промислового та цивільного будівництва. Після завершення навчання деякий час працював в інституті стажистом і писав наукову дисертацію, але не захистив її.

Через 16 років закінчив Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії держуправління при президенті України за спеціальністю "Державне управління". У 2007 Терехов отримав ступінь кандидата наук в галузі державного управління.

Фото: Ігор Терехов - в.о. мера Харкова з 17 грудня 2020 (facebook.com/igor.terehov.kh)

Трудова діяльність

Кар'єру розпочав у 1994 році на харківському промисловому підприємстві ЗАТ "Укркондиціонер" з виробництва систем вентиляції, кондиціонування і обігріву повітря.

З 1997 року Ігор Терехов очолив раду акціонерів і був призначений головою правління тієї ж компанії, але вже перейменованої на ВАТ "Харківський завод "Кондиціонер".

У місцевому самоврядуванні

У 1999 році Ігор Терехов очолив управління міськради з питань підприємництва. Також протягом 7 років займав посаду начальника управління споживчого ринку Головного управління економіки та комунального господарства Харкова.

У 2006 році Терехов перейшов до обласної адміністрації. У квітні був призначений радником з питань економіки відділу забезпечення діяльності голови та заступників голови Харківської ОДА.

Безуспішно балотувався на парламентських виборах 2006 за партійним списком "Нашої України".

29 березня 2007 року Ігор Терехов став заступником голови Харківської обласної державної адміністрації Арсена Авакова. Працював на цій посаді до відставки Авакова в 2010 році.

Заступник мера і секретар міськради

У квітні 2010 року Ігор Терехов був призначений заступником в.о. міського голови Геннадія Кернеса. Після перемоги Кернеса на чергових місцевих виборах в жовтні того ж року, Харківська міська рада своїм голосуванням обрала Терехова заступником мера з питань розвитку та забезпечення життєдіяльності міста.

Восени 2015 року став першим заступником міського голови. Ігор Терехов неодноразово заміщав Геннадія Кернеса після замаху на життя харківського мера в 2014 році.

Фото: Терехов був "правою рукою" Кернеса в міськраді (facebook.com/igor.terehov.kh)

На виборах до місцевих органів влади 2015 року Ігор Терехов був обраний депутатом міськради 7 скликання, очолював фракцію "За Харків! За відродження!".

Балотувався під №2 списку "Блок Кернеса "Успішний Харків" на місцевих виборах 2020 і пройшов в міську адміністрацію 8 скликання. Під час першої сесії 9 грудня більшість депутатів проголосувала за призначення Ігоря Терехова на посаду секретаря міськради.

В.о. мера Харкова

Через хворобу Геннадія Кернеса і його госпіталізацію в Німеччину, з вересня 2020 року і після перемоги діючого мера на місцевих виборах Ігор Терехов фактично виконував обов'язки міського голови.

Вночі з 16 на 17 грудня Кернес помер від зупинки серця в клініці "Шаріте", де проходив лікування від наслідків коронавірусу. Відповідно до закону про місцеве самоврядування, обов'язки міського голови було покладено на секретаря міської ради.

Ігор Терехов працюватиме на посаді мера Харкова до призначення Верховною радою дати перевиборів.

Фото: Терехов очолюватиме міськраду до перевиборів мера (facebook.com/igor.terehov.kh)

Сім'я і доходи

Ігор Терехов розлучений. У нього є троє дітей. Від першого шлюбу - син Микола 1995 року народження. Від другого шлюбу - Матвій (2003 р.н.) і Андрій (2006 р.н.).

В юності Терехов захоплювався футболом, був арбітром матчів Вищої ліги. З 1992 по 1995 рік судив 22 гри.

У декларації за 2019 рік Ігор Терехов зазначив понад 6 млн грн готівкових грошових активів. Також спільно з матір'ю володіє двома квартирами в Харкові, орендує автомобіль Mercedes-Benz GL 350.

Згідно з декларацією, єдиним джерелом доходу Ігоря Терехова є заробітна плата на посаді в Харківській міськраді. В 2019 році чиновник отримав 1,288 млн грн. Однак з 2017 року має фінансові зобов'язання перед Крімерман Л.О. - Терехов виплачує борг в розмірі понад 10 млн грн.

Нагадаємо, 23 грудня жителі Харкова попрощалися з Геннадієм Кернесом. Чотиригодинна панахида відбулася в Оперному театрі. Мера поховали на почесній алеї міського кладовища.

Раніше повідомлялося, що вибори нового міського голови Харкова можуть пройти в наступному році, але явного фаворита на цю посаду поки немає.