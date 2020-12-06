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Хомчак назвав число кадрових російських військових на Донбасі

Автор: Инна Собора

На Донбасі зараз близько трьох тисяч кадрових російських військових. Це офіцери, які допомагають місцевим командирам.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак в інтерв'ю "Фактам".

Він зазначив, що такими даними володіє українська розвідка.

"За даними розвідки, не більше трьох тисяч. Це офіцери-інструктори та офіцери, які допомагають місцевим командирам. Найвищий чин, який нам відомий, - генерал-майор Збройних сил Росії Якубов", - сказав Хомчак.

Раніше повідомлялося, що за даними української розвідки, чисельність військ бойовиків на Донбасі становить близько 35,5 тисячі осіб. Укомплектованість бойовиків становить до 80 відсотків.

Нагадаємо, у президента РФ володимира Путіна раніше підтвердили вплив на бойовиків на Донбасі. У Кремлі заявили, що володіють певним впливом на "самопроголошені республіки".

РБК-Україна писало, що з РФ продовжують постачати на Донбас озброєння і військову техніку.

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Новини України Збройні сили УкраїниРуслан Хомчак