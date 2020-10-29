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Громадян Білорусі перестали пускати до країни після заяв Лукашенка

Автор: РБК-Україна

Після заяви президента Білорусі Олександра Лукашенка про необхідність закрити кордон білорусів перестали пропускати до країни. На даний момент відомо про випадки відмови в перетині кордону тим, хто їде з Польщі та Литви.

Про це пише місцевий портал Onliner.

Повідомляється, що в Державному прикордонному комітеті підтверджують цю інформацію. За словами оперативного чергового одного з пунктів пропуску Гродненської прикордонної служби, кордон з Литвою закрито. Пропускають тільки вантажні машини і дипломатичний транспорт.

"Для багатьох це було несподіванкою, в тому числі для нас. Ніхто не очікував. Причина в COVID-19. Яка сторона стала ініціатором, не можу сказати", - заявив він.

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Про схожу ситуацію повідомляють і на кордоні з Польщею. Зокрема, до Білорусі не пропускають мікроавтобуси з пасажирами. У той же час поки не ясно, чи поширюються обмеження на пасажирів літаків. У Національному аеропорту зазначили, що нічого не знають про це.

Нагадаємо, раніше Лукашенко доручив закрити кордони Білорусі, але наголосив, що країна не повинна знаходиться під залізною завісою.

До цього посол України в Білорусі Ігор Кизим заявив, що білоруські прикордонники приймають заходи, щоб не пропускати людей з України, Литви і Польщі. При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає малоймовірним заборону на в'їзд в Білорусь для українців.

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