Громадян Білорусі перестали пускати до країни після заяв Лукашенка
Після заяви президента Білорусі Олександра Лукашенка про необхідність закрити кордон білорусів перестали пропускати до країни. На даний момент відомо про випадки відмови в перетині кордону тим, хто їде з Польщі та Литви.
Про це пише місцевий портал Onliner.
Повідомляється, що в Державному прикордонному комітеті підтверджують цю інформацію. За словами оперативного чергового одного з пунктів пропуску Гродненської прикордонної служби, кордон з Литвою закрито. Пропускають тільки вантажні машини і дипломатичний транспорт.
"Для багатьох це було несподіванкою, в тому числі для нас. Ніхто не очікував. Причина в COVID-19. Яка сторона стала ініціатором, не можу сказати", - заявив він.
Про схожу ситуацію повідомляють і на кордоні з Польщею. Зокрема, до Білорусі не пропускають мікроавтобуси з пасажирами. У той же час поки не ясно, чи поширюються обмеження на пасажирів літаків. У Національному аеропорту зазначили, що нічого не знають про це.
Нагадаємо, раніше Лукашенко доручив закрити кордони Білорусі, але наголосив, що країна не повинна знаходиться під залізною завісою.
До цього посол України в Білорусі Ігор Кизим заявив, що білоруські прикордонники приймають заходи, щоб не пропускати людей з України, Литви і Польщі. При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає малоймовірним заборону на в'їзд в Білорусь для українців.