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Граждан Беларуси перестали пускать в страну после заявлений Лукашенко

Новина українською → Минск, Четверг 29 октября 2020 17:07
Граждан Беларуси перестали пускать в страну после заявлений Лукашенко Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

После заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о необходимости закрыть границу белорусов перестали пропускать в страну. На данный момент известно о случаях отказа в пересечении границы тем, кто едет из Польши и Литвы.

Об этом пишет местный портал Onliner.

Сообщается, что в Государственном пограничном комитете подтверждают эту информацию. По словам оперативного дежурного одного из пунктов пропуска Гродненской погранслужбы, граница с Литвой закрыта. Пропускают только грузовые машины и дипломатический транспорт.

"Для многих это было неожиданностью, в том числе для нас. Никто не ожидал. Причина в COVID-19. Какая сторона стала инициатором, не могу сказать", - заявил он.

О похожей ситуации сообщают и на границе с Польшей. В частности, в Беларусь не пропускают микроавтобусы с пассажирами. В то же время пока не ясно, распространяются ли ограничения на пассажиров самолетов. В Национальном аэропорте отметили, что ничего не знают об этом.

Напомним, ранее Лукашенко поручил закрыть границы Беларуси, но подчеркнул, что страна не должна находится под железным занавесом.

До этого посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что белорусские пограничники принимают меры, чтобы не пропускать людей из Украины, Литвы и Польши. При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает маловероятным запрет на въезд в Беларусь для украинцев.

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