Держбюджет-2021 сьогодні розгляне профільний комітет Ради

Сьогодні Комітет Верховної ради України з питань бюджету розгляне державний бюджет на 2021 рік. Засідання відбудеться о 12:00.

Про це повідомляє джерело РБК-Україна в комітеті.

Співрозмовник видання повідомив, що у комітета сьогодні заплановано одне засідання. Втім, можливо, буде ще в понеділок одне засідання.

"Треба уточнювати у керівництва. Зважаючи на таку ситуацію з вірусом, дуже складно", - сказав він.

Джерело зазначило, що в комітеті зараз збирають пропозиції людей, які можуть приїхати на засідання.

"Нам доводиться проводити засідання у відкритому режимі, тобто, у режимі збору людей, тому дуже важко зараз дати якусь інформацію... Поправок менше (ніж говорять нардепи, - ред.), але їх остаточна кількість буде після засідання комітету", - сказало джерело.

В Раді говорили, що проект державного бюджету на 2021 рік у першому читанні буде розглянуто вже 20 жовтня, адже це крайній строк для його схвалення за основу.

Крім того, в матеріалі РБК-Україна ви можете ознайомитися з основними показниками держбюджету на 2021 рік.