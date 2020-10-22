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"Голови можуть полетіти": президент не виключає зміни в Кабміні

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський не виключає відставок в Кабінеті міністрів України. Найближчим часом він оцінить досягнуті окремими міністерствами результати.

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Про це глава держави заявив в інтерв'ю українським телеканалам.

Як наголосив президент, найслабшим міністрам доведеться піти з уряду.

"Голови можуть полетіти. Це правда. Але не через те, що хтось з депутатів має погані стосунки з тим чи іншим міністром. Найближчим часом ми подивимось на результати разом з прем'єром і дійсно когось може не бути", - зазначив він.

Нагадаємо, голова парламенту Дмитро Разумков заявляв, що зараз є питання до очільників двох міністерств. Однак він вважає, що зміни в уряді вплинуть на бюджетний процес.

Водночас глобальних кадрових змін в Кабінеті міністрів найближчим часом спікер Верховної ради не очікує.

Про те, які ще відставки та кадрові зміни можуть відбутися в українській владі, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна "Невдалі кадри: чому у владі знову заговорили про гучні відставки".

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