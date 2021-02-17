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"Голос" виключив з партії депутата, який напав на ведучого "Телебачення Торонто"

Автор: Даша Харченко

Фракція "Голос" у Київській міській раді виключила зі свого складу депутата Костянтина Богатова, який побився на стендап виступі з ведучим програми "Телебачення Торонто" Владом Капицею. Сам Богатов відмовився добровільно складати мандат.

Про це повідомив голова фракції в Київській міськраді Григорій Маленко у Facebook.

У фракції зазначили, що поведінка Богатова не відповідає цінностям "демократичної європейської партії, якою є "Голос".

"Політрада партії та Київський міський осередок політичної сили були приголомшені публічним конфліктом між депутатом нашої фракції в Київраді Костянтином Богатовим та стендапером Владом Капицею, який мав місце в Арт-центрі "Братислава" ввечері 14 лютого, - йдеться в повідомленні.

В партії додали, що переконані, що різні смаки і культурні уподобання не можуть бути приводом для сварок і побоїв.

Зазначається, що Богатов відмовився добровільно складати мандат, тому фракція запустить процедуру імперативного мандату.

14 лютого під час концерту в Києві депутат з партії "Голос" Костянтин Богатов побив ведучого "Телебачення Торонто" Влада Капицю. Йому не сподобалося, що під час стендапу зі сцени пролунав мат. Після цього Богатов вдарив Влада в обличчя, зачепивши телефон, яким той знімав його. Влад відштовхнув депутата Київради і покликав на допомогу. Прибігли люди, між ними відбулася дискусія.

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Новини України КиївнападголосторонтоПартія Голос
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