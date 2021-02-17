"Голос" виключив з партії депутата, який напав на ведучого "Телебачення Торонто"

У фракції зазначили, що поведінка Богатова не відповідає цінностям "демократичної європейської партії, якою є "Голос".

"Політрада партії та Київський міський осередок політичної сили були приголомшені публічним конфліктом між депутатом нашої фракції в Київраді Костянтином Богатовим та стендапером Владом Капицею, який мав місце в Арт-центрі "Братислава" ввечері 14 лютого, - йдеться в повідомленні.

В партії додали, що переконані, що різні смаки і культурні уподобання не можуть бути приводом для сварок і побоїв.

Зазначається, що Богатов відмовився добровільно складати мандат, тому фракція запустить процедуру імперативного мандату.